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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 يوليو بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 يوليو بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 2 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:12  ص
موعد صلاة الظهر 12:59 م
موعد صلاة العصر 35: 4 م
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء  9:33 م


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 1:04 م
موعد صلاة العصر 4:43 م
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد  صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:32 م   
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:09 ص
وقت صلاة الظهر 12:47 م
موعد صلاة  العصر 4:17 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 م
موعد صلاة العصر 11: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م

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