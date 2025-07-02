شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 2 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:59 م

موعد صلاة العصر 35: 4 م

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 1:04 م

موعد صلاة العصر 4:43 م

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد صلاة العصر 4:32 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:32 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:09 ص

وقت صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 11: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م

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