شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق فى الفلبين ويتفقد شئون الجالية المسلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى المسجد الأزرق بالعاصمة مانيلا، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الفلبين، حيث كان في استقباله وزير شئون المسلمين الفلبينيين صابودين عبد الرحيم، بترتيب السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، إلى جانب جمع من المواطنين والوافدين المسلمين.

واتسم اللقاء بالود والتقدير المتبادل، وألقى الوزير كلمة أكد فيها عمق الروابط الأخوية بين الشعبين المصري والفلبيني، مشيدًا بروح التعايش والتسامح الديني التي تتمتع بها الفلبين، ومعبّرًا عن اعتزاز مصر بمكانة مسلمي الفلبين ودورهم الحضاري والوطني.

كما أعلن الوزير عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية الكامل للتعاون مع وزارة شئون المسلمين في مجالات تدريب الأئمة والدعاة الفلبينيين، عبر دورات تأهيلية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز الخطاب المعتدل، انطلاقًا من دور مصر الريادي في دعم قضايا المسلمين في العالم.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن المؤسسات الدينية المصرية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، على أتم الاستعداد لتقديم المساندة العلمية والشرعية للفلبين في مشروع "الحلال"، لضمان مطابقته للمعايير الشرعية والضوابط العلمية الدقيقة.

وقد لاقت تصريحات الوزير ترحيبًا واسعًا من الحضور، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الزيارة المهمة، التي تعكس حرص مصر على مدّ جسور التعاون والدعم مع مسلمي العالم.







