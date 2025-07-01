شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أتوقع وقف إطلاق النار فى غزة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه يتوقع وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية استعادة جميع الرهائن المحتجزين فى القطاع.

وأكد ترامب، أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض، لبحث عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في غزة.

وعن الوضع الإقليمي، أوضح أن الضربة التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية كانت دقيقة وممتازة، مشيراً إلى أن اللقاء المرتقب مع نتنياهو سيتناول أيضاً النجاح الباهر والمذهل الذي تحقق في ملف إيران.