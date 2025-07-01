شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية فى إطار جولاته الدورية المفاجئة على الأحياء.

وأثناء مرور محافظ القاهرة على حى دار السلام تلاحظ وجود مخالفات بناء بدون ترخيص وتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الكورنيش بحى دار السلام دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اعفاء رئيس حى دار السلام من مهام منصبه وإعادته للعمل بديوان عام المحافظة، مؤكدا أن أى محاولة للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة.