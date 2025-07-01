شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل أيام يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين، وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات يوم الثلاثاء 1 يوليو الجاري، كما تضمن الجدول موعد إعلان الكشف المبدئي بأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بصحيفتي واسعتى الانتشار وذلك يوم 11 يوليو، وكذلك إجراءات الطعن على الأسماء أمام محكمة القضاء الإداري أيام 14 حتي 16 يوليو، على أن يكون فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، ويتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 18 يوليو علي أن يكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.

وجاء الجدول الزمني بالكامل كالتالي:

الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ

الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ