شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ينطلق رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ينطلق رسميا.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح من 5 - 10 يوليو.. وبدء التصويت فى الداخل 4 و5 أغسطس وفى الخارج الأول والثانى من أغسطس.. طوارئ واستعدادات فى الأحزاب تزامنا مع إعلان الجدول الزمنى للانتخابات.

اقرأ فى العدد غدا - «مدبولى» يطلب تقديم الدعم الدولى اللازم لمصر فى ملف اللاجئين.. رئيس الوزراء يلتقى المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس فى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.. ويبحث مع نظيره الجزائرى دعم التعاون بين البلدين

- جلسة عاصفة تحت القبة تؤجل حسم قانون الإيجار القديم.. أزمة البيانات والإحصائيات تعرقل مناقشة القانون.. رئيس النواب: الحكومة مش مذاكرة وغير مستعدة

- الاحتلال الإسرائيلى يفرض الموت على كل أنحاء غزة.. تسجيل مئات الحالات المصابة بالتهاب السحايا.. والحمى الشوكية تفتك بالأطفال

- وزير الخارجية ونظيره القطرى يبحثان جهود استئناف وقف إطلاق النار فى غزة

- 30 يونيو.. ثورة لحماية الهوية المصرية من التهديدات الإخوانية

- الهلال يطيح بمانشستر سيتى من مونديال الأندية

- القاهرة ومسقط توقعان سبع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية.. وزير الخارجية يستقبل نظيره العمانى ويترأسان أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المشتركة بالقاهرة

- رئيس هيئة الرقابة النووية: نراقب مستويات الإشعاع على مدار الساعة ونمتلك بنية تحتية ومعامل متقدمة.. إجراءات مشددة للرصد الإشعاعى فى ظل التصعيد الإقليمى ومراقبة خارجية تمتد إلى سوريا والخليج العربى والاتحاد الأوروبى

- طلاب الثانوية العامة "نظام قديم": امتحان التفاضل والتكامل متوسط

- رحلة الـ5 سنوات لتصنيع أول جهاز تنفس صناعى مصري





- بعد حادث المنوفية.. تحليلات أمنية وإحصاءات تكشف حجم الكارثة



