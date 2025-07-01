شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله من أخبار عبر بعض الصفحات المغرضة بشان وقوع حادث تصادم بين قطارين أرقام 336 المنصورة / القاهرة وقطار رقم 261 القاهرة / الإسماعيلية عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

حيث تؤكد الهيئة بأن الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وأن الصورة المصاحبة للخبر صورة قديمة وأن حركة القطارات منتظمة علي جميعة خطوط شبكة السكك الحديدية.



وتناشد الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تؤكد الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الصفحات المغرضة.