شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى نشاط للحركات الأرضية المسببة لـ"تسونامى" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس مركز الحد من المخاطر بالمركز القومى لعلوم البحار بالإسكندرية، ورئيس لجنة الخبراء للحد من مخاطر التسونامى على مستوى العالم، أن ما أثير على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول حركة غير عادية فى الأمواج، هو حديث غير علمى وغير صحيح وغير متخصص فى هذا المجال، ولا يوجد أى أنشطة زلزالية، وأن ما يحدث حاليا فى البحر المتوسط تيارات بحرية نتيجة الارتفاع فى درجات الحرارة والضغط الجوى، مؤكدا أن الشبكة الدولية للأنشطة الزلزالية لم ترصد أى نشاط لحركات أرضية.

وأوضح زكريا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن التسونامي مرتبط بأنشطة أرضية وليست تيارات بحرية، ولم يتم تسجيل حتى الآن أى نشاط غير طبيعى بالحركات الأرضية، مشيرا إلى أنه لا يوجد علاقة بين تغيرات الطقس والضغط الجوى وأنشطة التسونامي، لافتا إلى أن

الطقس والضغط الجوى يؤثران على حركة الأمواج والتيارات البحرية.

وقال الدكتور عمرو زكريا، إن المعهد القومى لعلوم البحار ينفى تماما وجود أى علاقة بين التيارات البحرية والأنشطة الزلزالية المسببة لأمواج التسونامى.