شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم المزدوج ومراكز التميز، من خلال الدخول على عبر هذا الرابط..

وأوضحت الوزارة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفـني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الشراكـة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهم:

• العلوم الأساسية والثقافية.

• العلوم الفنية في مجال التخصص.

• التدريب العملي.

المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

لمعرفة المزيد عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وشروط الالتحاق، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا يشرح كافة التفاصيل الخاصة بالمدارس من خلال هذا الرابط.