شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة مانيلا يستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون المشترك وتبادل الزيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار زيارته الرسمية إلى الفلبين، التقى الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، نيافة الأسقف خوسيه كاردينال إدفينكولا، رئيس أساقفة مانيلا، فى لقاء مهم عكس عمق الاحترام والتقدير المتبادل بين القيادات الدينية فى مصر والفلبين، بترتيب وحضور السفير نادر زكى، سفير مصر لدى الفلبين وأعضاء البعثة المصرية.

وفى مستهل اللقاء، رحب نيافة الكاردينال بالوزير، مثمنًا زيارته التاريخية التى تُعد خطوة رائدة نحو تعزيز الحوار بين الأديان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة فى مجالات التبادل الثقافى والتعاون فى مكافحة التطرف وتعزيز قيم التعايش والتعاون.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أسامة الأزهرى بالتعاون بين المؤسستين الدينيتين فى مصر والفلبين، بما يعكس النهج المصرى فى دعم قيم التعايش المشترك وتعزيز السلم المجتمعي.

وأشار الوزير إلى تشرفه بتكليف رئيس الجمهورية له بتمثيل مصر فى مراسم العزاء التى أقيمت للبابا فرنسيس بالفاتيكان، فى تعبير واضح عن الاحترام الكبير الذى تكنّه الدولة المصرية للكنيسة الكاثوليكية العالمية، ولدورها فى نشر قيم السلام والمحبة.

وفى ختام اللقاء، وجّه الوزير دعوة رسمية إلى نيافة الكاردينال ومجلس أساقفة الفلبين لزيارة مصر، وزيارة مسار العائلة المقدسة، بما تحمله هذه الزيارة من دلالة رمزية وروحية عميقة، تؤكد عمق الروابط بين الشعوب المحبة للسلام.