شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعتمد ترقية 7131 موظفا ومنح علاوة تشجيعية لـ3072 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين، أصدر المستشار عدنان فنجرى – وزير العدل – (24) قرارًا وزاريًا بترقية 7131 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك على النحو التالي:

* (3883) موظفا بالقسم المدني.

* (1989) موظفًا بأقلام المحضرين.

* (458) موظفًا بالمحاكم المتخصصة.

* (801) من العمال والحرفيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام 2024، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

كما أصدر المستشار وزير العدل (26) قرارًا وزاريًا بمنح علاوة تشجيعية لـ(3072) موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام 2025.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار وزير العدل بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، فى إطار السعى الدائم لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.