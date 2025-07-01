شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد عبد الغفار: إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، إلى جانب خارطة الطريق الوطنية لمكافحة الأنيميا في مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء البيئة والشباب الرياضة والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والموارد الماءية والرى وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية.

وأوضح الوزير أن "الغذاء ليس مجرد طعام"، مشددًا على الفرق الجوهري بين الغذاء والتغذية، مشيرًا إلى أن سوء استخدام الغذاء وليس الوضع الاجتماعي هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات السمنة والأنيميا والتقزم في مصر، والتي تفوق في بعضها المعدلات العالمية.

وأضاف عبدالغفار أن مصر سجلت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الأنيميا، حيث انخفضت بنسبة 9.4 فى الماءة بعد حملات التوعية والتدخلات الغذائية مثل تحصين رغيف الخبز بالحديد والملح باليود. كما أشار إلى أن السمنة باتت تمثل تهديدًا خطيرًا حيث تصل نسبتها إلى 60% بين السكان.

وأكد الوزير أن وجود خطة استراتيجية لنظم التغذية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة، خاصة مع تصاعد مؤشرات الأمراض غير السارية المرتبطة بسوء التغذية مثل السكري وأمراض القلب، مشددًا على أهمية الشراكة متعددة القطاعات مع الوزارات المختلفة والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

من جانبه، قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الأمن الغذائي يواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية، مما دفع مصر إلى تبني خططًا للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وتنفيذ مشروعات كبرى في الثروة الحيوانية والداجنة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي مؤكدا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتأمين الغذاء الصحي المستدام.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تطبق مفهوم "الأمن الغذائي الصحي"، من خلال برامج مثل إضافة حمض الفوليك لرغيف الخبز وتحديث بطاقات التموين لضمان عدالة التوزيع وتقليل الفاقد الغذائي.

وأوضح أن الاستراتيجية الغذائية تأتي ترجمة للإرادة الوطنية، مشددًا على أن "المسؤولية لا تقتصر على توفير السلع بل على توفير غذاء آمن وصحي".

وخلال كلمته، كشف الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، عن تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، والتي ستعمل على تطبيق وثيقة غذائية وطنية مستندة إلى معايير الأمم المتحدة، وتركز على أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، دعم البحث، تكامل البيانات، وتوسيع الشراكة المجتمعية.

وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للخطة هو خفض معدلات الأنيميا بين الأطفال والنساء، عبر تفعيل برامج التغذية المدرسية، والتوسع في تحصين الأغذية الأساسية، وإنشاء مجموعات عمل وزارية مشتركة لضمان التنفيذ الفعلي.

من جانبها، وصفت إيلينا بانوفا، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الخطة الوطنية بأنها "نموذج رائد في المنطقة"، وأشادت بالتزام الحكومة المصرية بتكامل الغذاء والصحة والتعليم في استراتيجية موحدة.

منظمة الصحة العالمية (WHO) تؤكد أن نقص الحديد هو السبب الرئيسي للأنيميا، وأن تدعيم الأغذية بالحديد يقلل الإصابة بنسبة تصل إلى 50%.

كما تحذر منظمة اليونيسيف من أن السمنة لدى الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أعلى معدل نمو عالمي.

تجدر الاشارة إلى أن هناك راسة مصرية حديثة (2024) صادرة عن المعهد القومي للتغذية: 43% من الأطفال المصريين يعانون من أحد أشكال سوء التغذية (سمنة أو تقزم أو أنيميا).