شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار شديدة فى شوارع مصر الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مناطق متفرقة في حي مصر الجديدة بالقاهرة اليوم أمطارًا مما أدى إلى تكون تجمعات للمياه في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وهطلت الأمطار بشدة منذ قليل وتصاعدت شدتها بشكل سريع، حيث تحولت الشوارع إلى برك مائية، مما أعاق حركة سير السيارات والمشاة على حد سواء، وقد لوحظت صعوبة بالغة في الرؤية بالنسبة للسائقين بسبب كثافة الأمطار.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أكدوا أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الأرصاد: رطوبة مرتفعة وشبورة كثيفة تؤثر على القاهرة ومحافظات الشمال

‎وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.



‎ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا اضطراب فى الملاحة البحرية على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع