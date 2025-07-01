شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكشف كواليس اعتداء طالبة على فرد أمن بسلاح أبيض والان مع تفاصيل الخبر

قالت جامعة عين شمس ، إنه في ضوء ما تم تداوله بشأن واقعة تعدي إحدى خريجات كلية البنات جامعة عين شمس على أحد أفراد الأمن الإداري بالكلية، تؤكد الجامعة أن الواقعة قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة، التي باشرت عملها على الفور، وتؤكد الجامعة أن المعتدية ليست مقيدة حاليا بالجامعة، وإنما هى خريجة دفعة 2016 قسم اللغة العربية بكلية البنات .

وكشفت الجامعة فى بيان لها : وقد حاولت الخريجة المذكورة اليوم دخول حرم كلية البنات ، وعند قيام أحد أفراد الأمن الإداري بالاستفسار عن هويتها وسبب دخولها تطبيقًا للتعليمات، تعرض لاعتداء مفاجئ باستخدام سلاح أبيض، وقد تم نقله فورًا إلى مستشفى عين شمس التخصصي ليتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة حتى الآن.

وأضاف البيان : وقد قامت الكلية بتحرير محضر سابق بقسم شرطة مدينة نصر أول بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ للمذكورة بجنحة تعدى بالضرب على موظفي الكلية.

وتعرب إدارة الجامعة عن أسفها الشديد لهذا الحادث، وتؤكد رفضها القاطع لأي شكل من أشكال العنف، وتشدد على دعمها الكامل لمنتسبيها من أفراد الأمن الإداري الذين يقومون بدورهم في حفظ أمن وسلامة الحرم الجامعي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

كما تتابع الجامعة عن كثب مجريات التحقيق مع الجهات المعنية، وتؤكد التزامها التام بالحفاظ على بيئة جامعية آمنة للجميع.