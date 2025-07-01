شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نرفض مخططات التهجير.. ومؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، على الرفض المصري القاطع لكل مخططات التهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما يجري في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة.

وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن مصر تدين بشدة سياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أنه "فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، سيتم الإعلان عن موعد مؤتمر إعادة إعمار القطاع في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا على استمرار التحركات المصرية الفاعلة في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد عبدالعاطي على أهمية الدفع بالحلول السلمية لتسوية هذا الملف الحساس، معربًا عن تقدير مصر للجهود التي تبذلها سلطنة عمان في سبيل احتواء التوترات الإقليمية ذات الصلة.