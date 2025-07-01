شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين والان مع تفاصيل الخبر

أكد خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اعتبار كل المستأجرين الأسر البالغة أكثر من 60 عاما في 2017 هم المستأجرين الأصلين، مشيرا إلى أن إجمالى عدد أسر المستأجرة علي مستوي الجمهورية مليونا و600 ألف و409.

وقال "بركات" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن المحافظات الأكبر تتمثل في محافظة القاهرة بواقع 176 ألفا و900 حالة، ومحافظة الدقهلية بعدد 111 ألفا و300، ومحافظة الإسكندرية بعدد 65 ألفا و21، ومحافظة الجيزة بواقع 57 ألفا و843.

وشدد "بركات" علي أن اعتبار كل ماهو فوق سن الستين في 2017 مستأجر أصلي يخضع لنظام دولي متبع.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إلى اعتبار كل من هم دون الـ60 عاما هم الأجيال التالية، وتحسب من خلال التقاطعات المختلفة، منها سنة بناء المبنى، ورئيس الأسرة.

ونوه بركات، إلى فخر الجهاز بكل ما يقدمه للدولة المصرية، بصفته المصدر الرسمي للبيانات والإحصائيات الرسمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للدولة، ومن هنا يسعى إلي أن توجد صورة دائمة أمام الدولة ليكون الداعم والشريك الرئيسي في صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية تمثل رسم حجز الأساس في رسم السياسيات، وله إصدارات متعددة بعضها سنوية وكل 3 شهور، وسنويه وأخري كل 5 سنوات.