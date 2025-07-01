شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 800 طن مخلفات خلال حملات بحى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة المحافظة لـ رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بحي العمرانية.

وأسفرت الحملات عن رفع نحو 800 طنًّا من المخلفات والقمامة والرتش حتى الآن من منطقة أرض عبد الله كامل بحي العمرانية من خلال 40 نقلة باستخدام معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل وذلك على مدار 4 أيام.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى أن الحملة التي أُجريت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق عمل الهيئة، وشملت: لودر، و 6 سيارات نصف نقل، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية.