شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قبول الطلاب المتقدمين لمدارس التدريب والتعليم المزدوج لعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجراءات قبول الطلاب المتقدمين لمدارس التدريب والتعليم المزدوج للعام 2026، موضحة أنه يحق للطلاب خريجي الإعدادية للعام الدراسي 2024 و2025، إبداء الرغبة في الالتحاق بالمنظومة والتقديم على المنصة الإلكترونية على ثلاث رغبات بحد أقصى في حدود النطاق الجغرافي المسموح له طبقا للتنسيق الداخلي لنظام التعليم والتدريب المزدوج بكل محافظة.

ـ رغبات الطالب استرشادية وليست الزامية: يتم فتح مراكز للمعلومات والاختبارات داخل بعض مدارس التعليم والتدريب المزدوج في كل محافظة المساعدة الطالب في إجراءات الالتحاق بمنظومة التعليم والتدريب المزدوج وتقديم الدعم الفني حالة مواجهة أي صعوبات تقنية أو استفسارات أثناء فترة التقديم وكذلك لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية بها بعد انتهاء مرحلة التقديم.

ـ يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي المخصص للتقديم https://dualedu.moe.gov.eg/home

ـ يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني للطالب بالإيميل الموحد إن وجد وفى حاله عدم معرفة الطالب بالإيميل الموحد يتم التسجيل بكود الطالب وتاريخ الميلاد.

ـ بالنسبة لطلاب المدارس الأزهرية والمغتربين سوف يتم ارسال شيت اكسيل يتم ادراج اسماء الطلاب فيه وارساله للإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج ليتم إدراج أسماء هؤلاء الطلاب على الموقع الرسمي للتقديمات بوزارة التربية والتعليم.

ـ الإدارة الفرعية بالمحافظات مسئولة مسئولية كاملة عن مراجعة بيانات المدارس والبرامج الدراسية التخصصات) على بورتال التقديمات من خلال الصلاحية المتاحة لمدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بكل محافظة.



ـ الإدارة الفرعية بالمحافظات مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة التقديمات وإبلاغ غرفة عمليات الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بأي مشكلة فنية أو تقنية خلال مراحل التقديم حتى نهايتها وكذا سحب الشيت الخاص ببيانات الطلاب المتقدمين من على موقع التقديمات الخاص بكل محافظة

ـ تعلن الإدارة الفرعية بعد التنسيق مع الوحدة الفرعية / الاقليمية عن أسماء الطلاب المرشحين لدخول امتحانات القبول التحريرية والمقابلة الشخصية) وكذلك مواعيد ومقرات عقد الامتحانات وتقديم المستندات.



ـ يقوم الطالب المعلن اسمه بكشوف المرشحين بسداد مبلغ وقدر 250 جنيها غير مستردة ( على الحساب (٦٦٦١٧) مقابل اجراءات التقديم والاختبارات فقط ولا يعتبر السداد سندا للقبول.

ـ لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى خلال عملية التقديم الى أي جهة أو تحت أي مسمى باستثناء المصروفات المدرسية الحكومية.



ـ يتقدم الطالب إلى المدرسة مقر التقديم أثناء امتحانات القبول المعلن عنها بالمستندات الاتية بعد استيفائها: حافظة مستندات بلاستيكية وصورة من شهادة الميلاد وصورة من شهادة الإعدادية وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومية أو وحدة صحية وأصل إيصال سداد مصاريف التقديم ـ اسكرين شوت من رسالة تأكيد ابداء الرغبات على المنصة الالكترونية وصورة من بطاقة ولي الأمر وصورتين شخصيتين.



ـ تقوم الادارة الفرعية بكل مديرية بالمشاركة مع الوحدات الفرعية المقدمي الخدمة المتواجدة بكل محافظة بعقد الاختبارات في أماكنها ومواعيدها المحددة بناء على نموذج اختبار الكتروني موحد والمطابقة بعمل اسكرين شوت من نتيجة الطالب. .

ـ تعلن المدرسة كشوف نتيجة اختبارات القبول الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية بأسماء الطلاب الناجحين في المدرسة ومعتمدة ومطابقة لعدد الطلاب المتاح وتضاف نسبة 20% احتياطي على أن يتم تحديد أسماء الطلاب المقبولين وأسماء الطلاب الاحتياطي مع اعلام طلاب الاحتياطي بأنهم على قائمة الانتظار).

ـ يقوم مقدم الخدمة بالتنسيق بين الطلاب المقبولين وبين المنشآت التدريبية والمدرسة وتوثيق العقود بين جميع الاطراف لتسكين الطلاب في المنشآت

وأوضحت الوزارة أنه يتم طباعة مستندات التقديم عن طريقي مقدمي الخدمة، على أن يتم تحمل تكلفة الطباعة طبقا لنسب اللائحة المالية المعتمدة على أن تشمل الطباعة المستندات الآتية: -

عقد التدريب الرباعي للطالب ـ اسكرين شوت من درجة الاختبار الإلكتروني ـ يقوم كل مقدم خدمة بطباعة أربع نسخ من عقد تدريب الطالب الرباعي المعتمد من الوزارة بشعارها والشعار الخاص بمقدم الخدمة (مسلسل وملون) وتتم مراجعة واعتماد مستندات التقديم من خلال إدارة المدرسة الملحق عليها الطالب ويتم مراجعة تنفيذ الاجراءات السابقة بصفة دورية.

ـ في حال عدم استكمال الاعداد المطلوبة ووجود فرص تدريبية ترفع الادارة الفرعية مذكرة إلى المديرية بطلب فتح مرحلة ثانية للتقديم ويحق للإدارة الفرعية قديم طلب النزول بالمجموع حتى استيعاب جميع الفرص التدريبية المقدمة.

ـ لا يقبل نظام التعليم والتدريب المزدوج طلاب خريجي المدارس الاعدادية المهنية.