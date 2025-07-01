شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد أدوات التقييم بامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى حاليا على تقييم يعقد بواقع فصلين دراسيين، ومخصص لكل فصل دراسى 140 درجة فقط بإجمالى 280 درجة بالعام الدراسى كاملا، بدون درجات أعمال سنة، وبعد النجاح يمنح طلاب الصف الثالث الإعدادى الشهادة الإعدادية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أدخلت تعديلا جوهريا على قانون التعليم والذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ويتم ماقشته حالياـ جاء نص المادة 18 منه بأنه يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن مقترح تخصيص 20% من درجات الطالب كأعمال سنة هدفها ضبط حضور الطلاب فى المدارس على غرار ما يحدث لطلاب النقل بالسنوات الدراسية المختلفة، وأيضا قياس مستوى الطلاب المختلف بشكل مستمر.