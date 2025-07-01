شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: سألتقى ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولين كبار آخرين.

في السياق، كشف مسؤول أمريكي أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يلتقيان في البيت الأبيض بعد أسبوع.

وقال المسؤول، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن اللقاء سيتناول بشكل أساسي حرب غزة، والصراع مع إيران، ومحاولات التقارب بين سوريا وإسرائيل.