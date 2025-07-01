شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حسين مدكور يبدأ مباشرة مهام عمله رئيسا لهيئة قضايا الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تسلم اليوم الثلاثاء المستشار الدكتور الوزير حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة مهام عمله رئيسا للهيئة، وذلك عقب تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأستهل المستشار حسين مدكور مهام عمله، بجولة تفقدية فور وصوله مقر الهيئة، اطمئن خلالها على سير العمل، بالإضافة إلى متابعته لحضور جميع أعضاء الهيئة والعاملين بها، متفقدا أيضا جميع المكاتب، موجها تحياته لجميع الأعضاء متمنيا العمل بشكل أقوى، حتى تستمر هيئة قضايا الدولة على ما كانت عليه دائما.