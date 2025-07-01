شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت كلية البنات بـ جامعة عين شمس واقعة مأساوية غريبة من نوعها، حيث أقدمت طالبة بقسم اللغة العربية على طعن فرد أمن داخل الكلية.

وكشف مصدر مسؤول بجامعة عين شمس، أن الطالبة كانت مفصولة بسبب سلوكها العدوانى وتعانى من اضطراب نفسي وسبق لها وأن تسببت فى إتلاف أحد المكاتب فى الكلية.

طالبة تحاول إشعال النار في نفسها بعد طعن فرد أمن بجامعة عين شمس

ولفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،، أن الطالبة كانت تعالج نفسيا وحاولت بعد طعن فرد الأمن إشعال النيران فى نفسها ولكن تم السيطرة على الموقف، مؤكدا: فرد الأمن يدعى محمد منير وتم نقله على الفور لمستشفي عين شمس التخصصي فى حالة حرجة بعد طعنه فى منطقة البطن .