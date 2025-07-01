شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: وزير الصحة أكثر الوزراء تعاوناً مع المجلس والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس.



وقال رئيس المجلس في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ونظراً لارتباط نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة باجتماع هام فقد تقرر البدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.

وتابع، "على أن تستأنف مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة عقب نظر مشروع القانون المشار إليه".