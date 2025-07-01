شكرا لقرائتكم خبر عن أفكار لن يخرج عنها الامتحان.. أقوى 50 سؤالا فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الجغرافيا، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج وأفكاره، والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد الخميس المقبل الموافق 3 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الجغرافيا بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب موضحة أن الأسئلة راعت جميع مستويات الطلاب المعرفية والعلمية سواء البسيطة أو المتوسطة والعليا كما أنها موزعة على المنهج الدراسى بأكمله وستكون بلا أخطاء، حيث أن نسبة 70% من الأسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا، و85% منها اختيار من متعدد و15% مقالى.

ووجهت الوزارة، الطلاب بكتابة البيانات بشكل صحيح وتشمل الاسم - رقم الجلوس- المدرسة - المديرية - المادة - تظليل رقم النموذج الخاص بكراسة الأسئلة واختيار الإجابة الصحيحة مع ما يناسبها من رقم الأسئلة حيث يتم اختيار الإجابة بدقة لتناسب وتطابق رقم السؤال فى كراسة الأسئلة.

وحذرت الطلاب من محاولات الغش، حيث سوف يتعرض الطالب للمساءلة القانونية في حالة ضبط أي وسيلة غش معه، موضحة أن حياة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقًا سوف يؤدى إلى حرمان الطالب من النجاح في المادة التي يؤدى فيها الامتحان، أما في حالة استخدامه في الغش وتصوير الأسئلة سوف يحرمان عامين من الامتحانات حيث يرسب هذا العام والعام المقبل.



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