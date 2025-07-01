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هيئة الدواء تحذر من الافراط من تناول المنشطات.. التفاصيل

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هيئة الدواء تحذر من الافراط من تناول المنشطات.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 10:07 ص

قالت هيئة الدواء المصرية إن الإفراط في تناول المنشطات يمكن أن يكون له العديد من الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك:​
• تلف الكبد والكلى​
• مشاكل القلب والأوعية الدموية​
• العقم​
• سرطان البروستاتا​
• تساقط الشعر​
• نمو الشعر في الوجه والجسم​
• الاضطرابات النفسية​

وتابعت : إذا كنت ترغب في الحصول على جسم صحي وقوي؛ فهناك طرق أخرى أكثر أماناً من تناول المنشطات لتحقيق ذلك، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة بانتظام.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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