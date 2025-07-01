شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من الافراط من تناول المنشطات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن الإفراط في تناول المنشطات يمكن أن يكون له العديد من الآثار الجانبية الخطيرة، بما في ذلك:​

• تلف الكبد والكلى​

• مشاكل القلب والأوعية الدموية​

• العقم​

• سرطان البروستاتا​

• تساقط الشعر​

• نمو الشعر في الوجه والجسم​

• الاضطرابات النفسية​

وتابعت : إذا كنت ترغب في الحصول على جسم صحي وقوي؛ فهناك طرق أخرى أكثر أماناً من تناول المنشطات لتحقيق ذلك، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام.