شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تلغى تأشيرة دخول فرقة بوب فيلان.. وبريطانيا تحقق في الإساءة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إلغاء تأشيرات دخول أعضاء فرقة بوب فيلان البريطانية، بعد أدائهم المثير للجدل في مهرجان جلاستونبري، حيث هتفوا بشعار: "الموت للجيش الإسرائيلي".

الفرقة، التي تمزج موسيقى البانك والهيب هوب، كانت تستعد لجولة فنية في الولايات المتحدة تبدأ أواخر أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في منشور لها على إنستجرام، إلا أن خطابها على خشبة المهرجان الصيفي الأضخم في المملكة المتحدة دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار حاسم بمنع دخولها الأراضي الأمريكية.

وكتب كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، عبر منصة "إكس": "الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارًا مرحّبًا بهم في بلدنا".

و اتخذت قضية الهتافات المعادية لإسرائيل التي أدلى بها مغنيا الراب في فرقة بوب فيلان في مهرجان جلاستونبري منعطفا جديدا مع فتح الشرطة البريطانية تحقيقا.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة البريطانية في مقاطعة سومرست، التي بُث الحفل بها، إنها تقوم بتقييم التعليقات التي أدلى بها بوب فيلان وفرقة الراب الأيرلندية “نيكاب” في مهرجان غلاستونبري، لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أي مخالفة قانونية.

من جانبه، سارع متحدث باسم الحكومة البريطانية إلى القول إنها “تدين بشدة” العبارات التي رددها فيلان ضد الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره موقع (بي بي سي).

ومن جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية في لندن على منصة إكس إنها “منزعجة بشدة من الخطاب التحريضي والبغيض”.