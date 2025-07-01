شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الكندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا من “أنيتا أناند” وزيرة خارجية كندا، حيث قدم لها التهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد.

وقد تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، ودار نقاش حول سبل تطوير مجالات التعاون الثنائية استنادا إلى الاتصال الذى تم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيد “مارك كارني” رئيس وزراء كندا أمس الاثنين ٣٠ يونيو.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على التطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية للاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، مبرزا الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال في مصر.

وأكد أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي تضمّنت زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا في إبريل الماضي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناول الاتصال التطورات في الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والاسرى، مشددا على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية. وتناول فى هذا السياق، استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة ايجاد افق سياسي للقضية الفلسطينية يُحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يُجنب المنطقة تكرار حلقات التصعيد والتوتر المتكررة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحية اخرى، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق، بما يسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقد شهد الاتصال أيضا تبادلًا للرؤى والتقييمات بشأن عدد من التطورات فى الاقليم بما فى ذلك التطورات في ليبيا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية الكندية بالجهود البناءة التي تضطلع بها مصر فى استئناف وقف إطلاق النار فى غزة وتحقيق السلم والامن في الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.