شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة 15% بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة الـ15% ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، ويتم الصرف من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

قانون التأمينات: ضوابط تسوية المعاش وفقًا للمادة 24

على جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية حيث يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.