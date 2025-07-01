شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يُحيل مشروعى قانونين إلى اللجان المختصة.. أبرزها المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين جديدين إلى اللجان المتخصصة لدراستهما وإبداء الرأي فيهما.

أُحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة، والذي يقضي بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري. وقد أُحيل هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. وقد أُحيل هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.