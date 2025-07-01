شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان التفاضل والتكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب النظام القديم شعبة الرياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، وطلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحانات الرياضيات التطبيقية، إلى لجان الامتحانات وأيضا تواجد المعلمين المكلفين بالمراقبة ورؤساء اللجان الامتحانية.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.