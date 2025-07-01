شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ بوروندى والفاتيكان بعيد الاستقلال والعيد القومى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.
وأوفد سيادته محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بوروندي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة حاضرة الفاتيكان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد سيادته حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكرسي الرسولي (الفاتيكان) بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز