شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحبط محاولة ختان 7 فتيات بمحافظة أسيوط وأخرى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، عن إحباط محاولة ختان إناث لـ7 فتيات بمحافظة اسيوط وحالة أخرى بسوهاج بالتعاون مع النيابة العامة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المجلس قد أحبط محاولات لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ل 7 فتيات والمعروف "بالختان" بمحافظة أسيوط، حيث ورد بلاغا إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل من مبلغ طلب سرية بياناته يفيد باعتزام أهلية الأطفال الفتيات وهم ابناء عمومة مقيمين بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط وتتراوح أعمارهن بين (10 -12) عاما، إجراء عملية ختان لهن، كما تم تلقي بلاغا أخر من محافظة سوهاج يفيد بعزم أهلية طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، إجراء عملية ختان لها.

وأشارت "السنباطي" إلى أنه فور تلقى الشكاوى على خط نجدة الطفل 16000 تم إحالة الوقائع إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقد باشرات النيابات المختصة تحقيقاتها في الوقائع التي أحيلت إليهم وتم ضبط الأهالي قبل إجراء هذه الجريمة، وأخذت النيابة العامة التعهدات اللازمة بحسن رعاية الأطفال وعدم تعريضهن للخطر وعدم إتمام هذه الجريمة.

وأكدت "السنباطي"، أن المجلس يتصدى لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية بكل حزم وحسم وأنه لا تهاون أبدًا فى انتهاك حقوق الفتيات الأبرياء، وأن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أخذت على عاتقها منذ تأسيسها التوعية بالأضرار الجسدية والنفسية لهذه الجريمة ونشر الوعي بالقانون رقم 10 لعام 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مستنكرة استمرار بعض الأهالي الإضرار بالأطفال الفتيات وتعريضهن للعديد من المخاطر.



وتوجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام وذلك لجهودهم الحثيثة في حماية الاطفال المعرضين للخطر ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وقالت "السنباطي"، إنه طبقا للتعديلات الاخيرة لقانون العقوبات وصدور قانون 10 لعام 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فقد تم تشديد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، لتصل إلى 15 و20 عاماً، فضلا عن معاقبة كل من روج أو دعا أو شجع لهذه الجريمة، كما يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.

ومن جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن خالص شكرها وتقديرها الى النيابة العامة علي الجهد المبذول والتدخل السريع في انقاذ الفتيات من هذه الجريمة ، مؤكدة على أن اللجنة الوطنية عازمة كل العزم على القضاء على هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها، وسوف تتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الفتيات والسيدات ، وستواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز حملات التوعية وضمان تطبيق القانون بحزم على كل من يشارك في هذه الجريمة ، مشددة على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان حقوق الفتيات والنساء في العيش بكرامة وصحة، حتى يتم القضاء النهائي عليها وضمان مستقبل آمن وكريم للفتيات.

وتناشد اللجنة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم والمحرضين عليها لتحقيق الوقاية منها قبل وقوعها عبر خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 الخط المختصر لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة على رقم 15115 أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس القومي للمرأة بالفيسبوك.