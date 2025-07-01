شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى 22 سؤالًا فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. حل واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الكيمياء، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج وأفكاره والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد الخميس المقبل الموافق 3 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الكيمياء بنظام (الاختيار من متعدد)، يمكن الاستعانة بها في مراجعة المادة والتدريب على أفكار امتحانات نهاية العام الدراسي.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.



وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى 10 يوليو المقبل، حيث يؤدي الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 المقبل الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.



1



2