شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا فى مصر: دعمنا مستمر لمصر فى مواجهة عمالة الأطفال وتعزيز بقائهم فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل أكثر من مجرد رمز، بل هي "دعوة للعمل وتذكير بالمسؤولية المشتركة التي نتحملها جميعاً لضمان أن ينشأ كل طفل — أياً كانت خلفيته — في بيئة تحترم كرامته وتمنحه فرصة الاستمتاع بطفولته".

وأكد كواروني أن إيطاليا تبذل جهوداً كبيرة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتدعم بالكامل مبادرات منظمة العمل الدولية في هذا السياق. وأضاف: "أُقدّر شخصياً موضوع هذا العام، القائم على أن التقدم واضح، لكن علينا تسريع وتيرة الجهود للقضاء نهائياً على عمالة الأطفال".

وكشف السفير أن الحكومة الإيطالية، ومنذ أكتوبر 2023، خصصت تمويلاً لمشروعات تستهدف الحد من عمالة الأطفال في مصر، ضمن إطار الخطة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعزيز السياسات والأطر التشريعية ذات الصلة بمكافحة عمل الأطفال.



2. تحسين نظم العمل والتفتيش من خلال دعم تطوير آليات رصد وتتبع الظاهرة.



3. دعم الأسر من خلال أنشطة اقتصادية تسهم في بقاء الأطفال في التعليم، بعيدًا عن الاستغلال.

وقال كواروني: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل، وعلينا أن نواصل التزامنا، خاصة في دعم المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول في حماية الأطفال"، مضيفا: "إنني فخور بأن إيطاليا شريك رئيسي في هذه الجهود، وسنواصل العمل مع مصر وشركائنا الدوليين حتى نضمن لكل طفل الحق في تعليم وحياة كريمة".

تُقام الفعالية هذا العام تحت شعار: "التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنسرع الجهود"، وتنظمها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء الوطنيين، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.



