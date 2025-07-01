شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أوزبكى يزور مركز البحوث الزراعية للإطلاع على التجربة الرائدة فى إنتاج البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفدًا أوزبكيًا رفيع المستوى برئاسة أولوغبيك أوزاقوف، النائب الأول لحاكم ولاية قاشقاداريا بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له.

تأتي هذه الزيارة الرسمية لمصر على هامش زيارة رئيس الوزراء الأوزبكي، طاهر جان رفيقوف، الأخيرة إلى مصر، ولقائه مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون الزراعي وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال البحوث الزراعية بين مصر وأوزبكستان، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لكلا البلدين.

في بداية الزيارة، قدم الدكتور عادل عبد العظيم عرضًا تقديميًا شاملًا حول أنشطة وجهود مركز البحوث الزراعية. ركز العرض على جهود المركز في إنتاج تقاوي الخضر واستنباط الأصناف والهجن الجديدة من المحاصيل المختلفة، مع استعراض مفصل للتجربة المصرية الرائدة في إنتاج البطاطس.

وشمل العرض أيضًا لمحات عن الزيارات الميدانية التي يتم تنظيمها في هذا المجال.

وأوضح الدكتور عبد العظيم أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز الخبرات المصرية في مجال إنتاج البطاطس، وتبادل المعرفة حول الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة في تطوير وإنتاج تقاوي البطاطس عالية الإنتاجية، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي في مصر.

من جانبه، أعرب الوفد الأوزبكي عن سعادته بحفاوة الاستقبال والاهتمام بتعزيز آفاق التعاون العلمي والتقني بين البلدين.

وأكد الوفد حرص جمهورية أوزبكستان على تبادل الخبرات الناجحة في مجال إنتاج البطاطس، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية المشتركة التي تواجه البلدين.

حضر اللقاء الدكتور شيرين عاصم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث، والدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور حازم مهاود، مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية السابق.



جانب من اللقاء