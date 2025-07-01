شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزية للإرشاد الزراعى" تنفذ أكثر من 700 ندوة استفاد منها أكثر من 10000 مزارع والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال يونيو الماضي، حوالي 710 ندوة إرشادية توعوية، في عدد من الموضوعات المختلفة، استفاد منها أكثر من 10000 مزارع من مختلف المحافظات.



وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن شهر يونيو الماضي شهد نشاطًا مكثفًا، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، لدعم المزارعين، وحسين إنتاجية المحاصيل الصيفية الرئيسية مثل القطن والذرة الشامية والأرز، بالإضافة إلى تعزيز الابتكارات الزراعية.

وأشارت إسماعيل، الى تنظيم 52 ندوة إرشادية متخصصة، من بينها 12 ندوة حول زراعة القطن، و18 ندوة عن الذرة الشامية، و8 ندوات عن الأرز، و4 ندوات عن فول الصويا، بالإضافة إلى 5 ندوات متخصصة حول تجفيف الفواكه وصناعة الزبيب، و5 ندوات أخرى عن زراعة القطن بالتحميل مع البصل.

واضافت أنه تم أيضا في إطار مبادرة تشغيل المراكز الإرشادية، تم تنفيذ 658 ندوة في المراكز الإرشادية بواسطة الأخصائيين، حضرها ما يقرب من 9760 مزارعًا في مختلف المجالات الزراعية، مما يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق مع الباحثين لتقديم الدعم الفني اللازم.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن جهود الإدارة، شملت أيضا المرور الميداني للمتابعين من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي للوقوف على حالة زراعة المحاصيل الصيفية بشكل مباشر، وتنفيذ لقاءات إرشادية في تجمعات المزارعين.

وتابعت أنه تم طباعة مجلة الإرشاد الخاصة بشهري يوليو وأغسطس، كما يجرى حاليًا التجهيز لطباعة نشرة إرشادية خاصة بموسم 2025 للذرة الشامية.

وقالت إنه تم تنفيذ تلك الانشطة بالتنسيق والتعاون والتكامل بين إدارات الإرشاد الزراعى بمديريات الزراعه بالمحافظات والادارة المركزيه للارشاد الزراعى بالتواصل مع الساده الباحثين اعضاء المعاهد البحثيه بمركز البحوث الزراعيه.