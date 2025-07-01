شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس.. جار رصد الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد ظهور وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 والاستعلان عنها برقم الجلوس، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة على أنه جار رصد درجات الطلاب بالمواد الدراسية المختلفة وانتهاء أعمال التصحيح إضافة إلى أعمال المراجعة وتجميع الدرجات للطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2025 إلكترونيا حيث يتاح للطالب الاستعلام عن النتيجة بعد اعتمادها وإعلانها رسميا .

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 تكشف تطويرًا غير مسبوق في التعليم الفني

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.