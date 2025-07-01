شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلوفينيا فى مصر: عمالة الأطفال فى العالم تحرمهم من طفولتهم وعلينا تسريع الجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ساشو بودلسينك، سفير جمهورية سلوفينيا في مصر، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بـ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، مؤكداً أن المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام الدولي تجاه إنهاء هذه الظاهرة.

وقال بودلسينك، خلال كلمته في الفعالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء الوطنيين، اليوم الثلاثاء، إن "عام 2025 يُعد عامًا فارقًا في هذا الملف، ونأمل أن يستمر التقدم، ليس فقط في تقليل أعداد الأطفال العاملين، بل وبالأخص في الحد من انخراطهم في أسوأ أشكال العمل خطورة".

وأضاف: "الأرقام التي نُعلنها اليوم ليست مجرد إحصائيات، بل هي قصص مؤلمة لأطفال حُرموا من طفولتهم، وتذكيرٌ مستمر بأن علينا بذل المزيد من الجهد لحماية هؤلاء الأطفال".

وأكد السفير أن بلاده تفخر بدعم الجهود المبذولة في هذا السياق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مشيراً إلى أن "سلوفينيا تجدد التزامها هذا العام من خلال دعم المشاريع التي تستهدف منع انخراط الأطفال في أخطر أشكال العمل، وخاصة تلك التي تتم بهدف كسب الدخل، مع التأكيد على أن تشمل المبادرات كلا الجنسين لضمان العدالة والإنصاف".

تُقام الفعالية هذا العام تحت شعار: "التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنسرع الجهود"، وتشهد مشاركة ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المحققة والتحديات المتبقية في طريق القضاء على عمل الأطفال.



