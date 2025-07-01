شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يعرب عن سعادته بإقامة معرض كنوز المتاحف المصرية بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج عن سعادته بإقامة معرض خاص تحت عنوان "معرض الحضارة المصرية القديمة:كنوز من المتاحف المصرية" في نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين قصر هونج كونج والمجلس الأعلى للآثار في مصر.

وقال السفير الصيني في تغريدة علي موقع (إكس) اليوم إن المعرض يضم 250 قطعة أثرية ثقافية ثمينة من 7 متاحف مصرية رئيسية، تشمل تماثيل فرعونية ونقوشًا بارزة ومجوهرات ذهبية وتوابيت مومياوات، وغيرها، ويعود تاريخ هذه الآثار إلى ما بين حوالى 7300 و2000 عام.

وأوضح أن معظم المعروضات تعرض لأول مرة في هونج كونج وبعضها يعرض لأول مرة في الخارج، مشيرا إلي عرض بعض الآثار الصينية القديمة، في مساحة تجمع تلاقي الحضارات من خلال الآثار الثقافية المصرية، وذلك ما يظهر السحر الفريد وسياق التطور للحضارتين الصينية والمصرية العريقتين.