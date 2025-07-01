شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن بدء الاختبارات العملية للمتقدمين للعمل فى شركة مقاولات بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن بدء الاختبارات العملية، داخل مركز تدريب مهني بولاق، وذلك للكوادر المصرية التي تقدمت على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة" مرخرا ، للعمل في شركة تروجان للمقاولات العامة بالإمارات.

وقال الوزير جبران أن هذه الاختبارات الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة العمل لتوفير كوادر مدربة وماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل في الخارج ، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.



وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان ،عبارة عن عدد 100 حداد مسلح ،و 100 نجار مسلح ،و 100 عامل متخصص في تركيب السيراميك، وبرواتب شهرية تصل إلى 1800 درهم ، مع توفير الإقامة ، والمواصلات ، والتأمين الصحي ، وبدل ساعات عمل إضافية.



