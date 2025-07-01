شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن توفير 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، وذلك في مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات، بمحافظة مطروح، و تتنوع فرص العمل المتاحة في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع.

وأوضح الوزير أن فرص العمل تشمل:771 وظيفة حداد مسلح، 513 وظيفة نجار مسلح، و392 وظيفة شداد معدني "سقالات"، و111 وظيفة فورمجى.. وأشار إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المزايا المقدمة تتضمن: راتب شهري يتراوح من 9500 إلى 11000 جنيه، بالإضافة إلى سكن مجهز بالقرب من موقع العمل، وثلاث وجبات يوميًا، ومواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية.

وأكدت أن الوزارة حريصة على متابعة جميع إجراءات التوظيف لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال داخل أحد أهم المشروعات القومية في مصر..وقالت أن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025 ،ولمدة اسبوعين ..



1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية



