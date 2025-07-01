شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق القبول بالمدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعى 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن تنسيق القبول بالمدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعي للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، ومدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة، والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الحدود الدنيا للقبول بالمدارس الصناعية والتجارية والتعليم الزراعى والخدمات والفندقية والتعليم الخاص نظام الثلاث سنوات في محافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد:

- 6 أكتوبر الفنية المتقدمة ( الحى 4 ) 220 درجة.

- البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة 210 درجات.

- إمبابة الثانوية التجارية 210 درجات.

- باحثة البادية التجارية 215 درجة.

- الزهراء التجارية بنات 215 درجة.

- الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية 215 درجة.

- الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات 215 درجة.

- الأهرام التجارية بنين 210 درجات.

- منشأة القناطر التجارية المشتركة 210 درجات.

- مزغونة التجارية المشتركة 200 درجة.

- العياط التجارية المشتركة 200 درجة.

- القطورى التجارية المشتركة 200 درجة.

- الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة 215 درجة.

- أوسيم التجارية المشتركة 210 درجات.

- أطفيح التجارية المشتركة 200 درجة.

- القبابات التجارية المشتركة 200 درجة.

- البرمبل الثانوية التجارية 200 درجة.

- الراية التجارية بنات 215 درجة.

- فاطمة الزهراء التجارية بنين 200 درجة.

- الباويطى التجارية المشتركة 175 درجة.

- خدمات الباويطى التجارية المشتركة 145 درجة.

- الجيزة الفنية المتقدمة 215 درجة.

- الصف الفنية المتقدمة 200 درجة.

- الهرم الفندقية المهنية 230 درجة.

- الهرم الفندقية الرسمية 250 درجة.

- مدارس تعليم خاص تجارى وفندقى 140 درجة.

- الجيزة الثانوية الزراعية 205 درجات.

- الثانوية الزراعية المهنية إعداد مهنى 195 درجة.

- أطفيح الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

- طهما الثانوية الزراعية 170 درجة والإعداد المهنى 165 درجة.

- أبوغالب الثانوية الزراعية 180 درجة.

- الواحات البحرية الزراعية 185 درجة.

- خدمات أحمد عرابي الصناعية بنات 200 درجة.

- خدمات الجيزة الكهربية بنين 200 درجة.

- خدمات صناعى بباقى المدارس الصناعية 180 درجة.

- خدمات تجارى 170 درجة.

- خدمات التعليم الزراعى بإدارة العمرانية 160 درجة.

- خدمات زراعى بباقى المدارس الزراعية 140 درجة.

- خدمات فندقى أكتوبر 190 درجة.