أخبار مصر

تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف 1/3
  • تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف 2/3
  • تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الخطوط الجديد لـ"سوبرجيت".. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 03:00 ص

شغلت شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت" عدد من الخطوط الجديدة من الإسكندرية لمطروح مرورا بالعلمين، وكذلك خطوط من القاهرة لقنا، ومن المنصورة لشرم الشيخ، وفى النقاط التالية مواعيد الخطوط الجديدة.

- خط (الإسكندرية / العلمين / مرسي مطروح والعكس) جزئي خلال موسم الصيف

- خط (المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ والعكس) كامل

الذهاب:
السويس - الطور - شرم الشيخ 20.30 مساء

العودة:
شرم الشيخ - الزقازيق – المنصورة 22.00 مساء.

-خط القاهرة قنا / أسنا / أرمنت / (والعكس) "جزئي"

الذهاب:
القاهرة - قنا - أرمنت – أسنا 22.45 مساء.

العودة:
أسنا - أرمنت - قنا – القاهرة 21.00 مساء.

-خط (القاهرة / أسوان والعكس) "جزئي"

الذهاب:
عدلي منصور - نادى السكة - الأقصر – أسوان 21.00 مساء.

العودة:
أسوان - الأقصر – القاهرة 17.30 مساء

- خط (القاهرة - دار السلام- نجع حمادي)

الذهاب 10 مساء من القاهرة
العوده 10 مساء من دار السلام

IMG-20250630-WA0006

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements