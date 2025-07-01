شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل العاملون بالقطاع الخاص، يوم الخميس المقبل، الموافق 3 يوليو 2025 على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من أمس الإثتين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّي هذا الأجر.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأصدرت "الوزارة" كتاب دورى رقم 12 لسنة 2025 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.