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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 يوليو بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 يوليو بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 1 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:12  ص
موعد صلاة الظهر 12:59 ص
موعد صلاة العصر 35: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء  9:33


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 1:04
موعد صلاة العصر 4:43
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:05
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد  صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:32  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:09
وقت صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة  العصر 4:17 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:05

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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