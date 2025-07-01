شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 يوليو بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 1 يوليو فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:59 ص

موعد صلاة العصر 35: 4

موعد صلاة المغرب 8:00 م

موعد صلاة العشاء 9:33

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 1:04

موعد صلاة العصر 4:43

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:05

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد صلاة العصر 4:32 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:32 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:09

وقت صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:43 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05

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