شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويا واستخدامها في استصلاح 818 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة لترسيخ مكانتها كنموذج إقليمى رائد فى إدارة الموارد المائية، حققت مصر، ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، نجاحات غير مسبوقة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، وهذه الإنجازات لم تكن مجرد أرقام تضاف إلى سجل المشروعات، بل تمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأمن المائى المستدام وتأمين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من هذا المورد الحيوى، فبإجمالي طاقة معالجة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويًا، أثبتت الدولة المصرية رؤيتها الثاقبة والتزامها الصارم بتجاوز التحديات المائية، وتحويلها إلى فرص تنموية غير محدودة.

ويمثل هذا الإنجاز الضخم، ركيزة أساسية ضمن "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0"، و يؤكد قدرة مصر على الابتكار والتنفيذ الفعال لمشروعات عملاقة تسهم مباشرة في زيادة الرقعة الزراعية ودفع عجلة التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.

ومن أبرز المشروعات:

محطة بحر البقر لمعالجة المياه: بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً، والتي ساهمت في استصلاح 456 ألف فدان.

محطة الدلتا الجديدة: بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً، لاستصلاح 362 ألف فدان.

محطة المحسمة: بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً، لاستصلاح 50 ألف فدان.

يتم إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، مما يعكس كفاءة إدارة الموارد.

تدرس الوزارة أيضاً التوجه نحو تحلية مياه البحر للإنتاج الكثيف للغذاء، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء المتنامية.