شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتح باب التحويلات المدرسية غدا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة القاهرة أنه سيتم فتح باب التحويلات المدرسية لمحافظة القاهرة، غدا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، حتى الجمعة الموافق 15 اغسطس 2202، للعام الدراسى 2025 -2026، على اللينك التالي:

واعتمد، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك.

واعتمد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى 2025 / 2026.