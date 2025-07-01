شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تكرم المستشار عبد الرزاق شعيب لبلوغه سن التقاعد بحضور الرئيس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء من التقدير والوفاء، نظّمت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، حفل تكريم مهيب لتوديع المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس الهيئة السابق، بمناسبة بلوغه سن التقاعد واكتمال مسيرته القانونية المشرفة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بحي المهندسين، وبحضور لفيف من قيادات الهيئة ومستشاريها وموظفيها الإداريين.

وشهد الحفل كلمات مؤثرة أشادت بما قدمه المستشار شعيب من عطاء بارز خلال فترة رئاسته للهيئة، حيث قادها بحكمة واقتدار، وأسهم في ترسيخ دورها الوطني في الدفاع عن حقوق الدولة أمام القضاء، وتعزيز مبادئ سيادة القانون والعدالة.

وأعرب المستشار شعيب، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن فخره واعتزازه بالفترة التي قضاها في خدمة الهيئة والوطن، مثمنًا ثقة القيادة ودعم زملائه من المستشارين والموظفين، ومؤكدًا استمراره في دعم الهيئة خلال مسيرتها المستقبلية، كما وجّه التهنئة للرئيس الجديد معالي المستشار الدكتور حسين مدكور، معرباً عن ثقته في قدرته على قيادة الهيئة نحو مزيد من التميز.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة الجديد، المستشار الدكتور حسين مدكور، عن خالص شكره وامتنانه للمستشار عبد الرزاق شعيب على ما قدّمه من جهد وعطاء مخلص، مؤكدًا حرصه على مواصلة مسيرة التطوير والإنجاز التي أرساها الرؤساء السابقون، وتعزيز دور الهيئة في خدمة العدالة والدفاع عن مصالح الدولة.

واختُتم الحفل بتقديم هدية تذكارية للمستشار عبد الرزاق شعيب، وسط تصفيق حار من الحضور، في لفتة تعكس مشاعر الوفاء والعرفان لمسيرته القضائية المتميزة وإسهاماته الوطنية المخلصة.



المستشار الدكتور حسين مدكور يكرم المستشار عبد الرزاق شعيب



تبادل التهانى



توديع المستشار عبد الرزاق شعيب بعد انتهاء مدته



جانب من التكريم



صورة تذكارية لمستشارى قضايا الدولة