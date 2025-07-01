شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 52 اتحادا ونقابة عمالية عالمية تطالب بوقف فورى للعدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالبيان الدولي الصادر عن أكثر من 52 مركزية واتحادا نقابيا دوليا وعربيا، والذي طالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الحصار، ودعم حقوق العمال الفلسطينيين.

ووصف سعد، البيان بأنه "وثيقة تضامن نادرة تعبّر عن الضمير الحي للحركة العمالية العالمية"، مؤكدًا أن أكثر من 507 ألف عامل فلسطيني فقدوا وظائفهم نتيجة العدوان، في كارثة إنسانية واقتصادية هي الأوسع نطاقًا منذ عقود.

وجاء في نص البيان: أن "الدمار في غزة بلغ مستوى لا يمكن تصوره، حيث سُويت منازل وأحياء بأكملها بالأرض، وقُتل العمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة.. هذه ليست مجرد حرب، بل إبادة مستمرة تستهدف وجود شعب بأكمله".

وأشار البيان إلى مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي الكاملة عن الجرائم المرتكبة، مطالبًا بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح المعابر بشكل دائم، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما أدان البيان استخدام الحصار والتجويع كأسلحة حرب، داعيًا إلى رفع جميع القيود عن المواد الأساسية، والمستلزمات الطبية، والوقود، وطالب بتعويض المتضررين، وإعادة إعمار غزة، مع الإفراج عن جميع المعتقلين والرهائن.

وأكدت الاتحادات النقابية في بيانها على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض توسع الاستيطان الذي ينسف أي فرصة للسلام.

وأبرز البيان أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون لتصعيد عنف المستوطنين، والمصادرة، والتمييز، والإذلال اليومي، واصفًا ذلك بأنه "سياسات فصل عنصري وتطهير عرقي تُمارس دون محاسبة دولية".

وقد وقع على البيان أكثر من 52 مركزية واتحادا نقابيا من مختلف القارات، من بينها:

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين PGFTU – فلسطين، CUT – البرازيل، UGT – البرازيل، CGT – الأرجنتين، CTA-A وCTA-T – الأرجنتين، CTC وCUT – كولومبيا، CEOSL وCEDOCUT – الإكوادور، CNUS وCNDR – جمهورية الدومينيكان، CONUSI وCRTP – بنما، UGTA – الجزائر، UGTT – تونس، UMT وUGTM – المغرب، FITU وGFTURI وGFWCUI – العراق، GFYTU – اليمن، GFLTU – ليبيا، CNTM وUTM وCGTM وCLTM – موريتانيا، KTUF – الكويت، FENASOL – لبنان، DISK وKESK – تركيا، GBFTU – البحرين، GFJTU – الأردن، GFOTU – عُمان، CFDT وCGT وFO – فرنسا، CGIL – إيطاليا، CCOO وUGT – إسبانيا، LO – النرويج، KCTU – كوريا، COSATU – جنوب أفريقيا، ELA – إقليم الباسك، UNT – السلفادور، CUTH – هندوراس، وUSTN – النيجر.

ودعا شاهر الاتحادات العمالية حول العالم إلى التحرك الفعال للضغط على الحكومات، وتوسيع دائرة التضامن، والدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة والعمل حتى اقامة الدولة الفلسطيني والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.