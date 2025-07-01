شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مصطفى محمود: إنشاء صرح طبى لخدمة الأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت جمعية الدكتور مصطفى محمود عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى برئاسة الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية عقود التشطيبات الداخلية للمجمع الطبي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر ،حيث يعد من أكبر مشروعات الجمعية الطبية على مساحة 27750 م ،ويتضمن جميع التخصصات الطبية والخدمات الصحية لخدمة المرضى من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية .

خلال توقيع عقود التشطيبات الداخلية للمجمع الطبي الجديد بمدينة السادس

وقال الدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه سيتم تجهيز المجمع الطبي خلال 24 شهرا وأن جميع ماتم تنفيذه في المجمع من إنشاءات وتشطيبات خارجية جاء نتيجة المجهود الكبير من أبناء الجمعية سواء أعضاء المجلس أو الموظفين التنفيذيين ، كما تقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية الصحية والتنموية للأسر الأولى بالرعاية طوال الوقت في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية بالعمل على تحسين معيشة هؤلاء الفئات .

جانب من توقيع عقود التشطيبات الداخلية للمجمع الطبي الجديد بمدينة السادس

توقيع عقود التشطيبات الداخلية للمجمع الطبي الجديد بمدينة السادس